Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX27 (Япония)

Электронный датчик уровня масла

Самозаполняющаяся помпа

Прямое соединение помпы и двигателя

Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте

Бензиновая мотопомпа Caiman TP110EX имеет достаточно небольшой вес и размеры и, при этом, является максимально мощным, надежным и долговечным агрегатом, который отлично справляется с чистой и слабозагрязненной водой и может перекачать до 1350 литров жидкости за одну минуту. Бензиновая мотопомпа Caiman TP 110 EX оснащена японским двигателем Subaru EX 27 OHC. Такой мотор практически не издает шума, поэтому его можно использовать возле домов, будучи уверенными в том, что этот агрегат не создаст дискомфорта окружающим. Кроме того, у данного мотора снижен уровень выброса вредных веществ.