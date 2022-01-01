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Мотопомпа Caiman TP110EX
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Мотопомпы
    Мотопомпа Caiman TP110EX
    Арт. 1128741
    Мотопомпа Caiman TP110EX

      Мотопомпа Caiman TP110EX

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128741

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Габариты, мм
      		670х470х660
      Переносная
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая мотопомпа Caiman TP110EX имеет достаточно небольшой вес и размеры и, при этом, является максимально мощным, надежным и долговечным агрегатом, который отлично справляется с чистой и слабозагрязненной водой и может перекачать до 1350 литров жидкости за одну минуту. Бензиновая мотопомпа Caiman TP 110 EX оснащена японским двигателем Subaru EX 27 OHC. Такой мотор практически не издает шума, поэтому его можно использовать возле домов, будучи уверенными в том, что этот агрегат не создаст дискомфорта окружающим. Кроме того, у данного мотора снижен уровень выброса вредных веществ.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EX27 (Япония)
        • Электронный датчик уровня масла 
        • Самозаполняющаяся помпа
        • Прямое соединение помпы и двигателя 
        • Фильтр предварительной очистки и шланговые соединения в комплекте