Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А
Арт. X13031205181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|наружный
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Размер
|№2
- Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен, пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность