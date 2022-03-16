Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен, пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.