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Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А
    Арт. X13031205181
    5.0
    2
    Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А

      Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13031205181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мундштук наружный № 2А/П Сварог 94168 для резаков Р3П/Р2А. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен, пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность