Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 к резакам Р3 Донмет 300А, 337А

Преимущества

Надежность и долговечность

Применяется для формирования струи пламени

Рабочий газ - ацетилен

Толщина разрезаемого металла - 50-100 мм

Используется с резаками Р3 Донмет 300А, 337А

Мундштук внутренний № 4А 337.117.04 - является сменным элементом для ацетиленовых резаков Донмет Р3. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.