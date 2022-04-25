Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4
5.0
2
Найти аналог
Мундштуки для резаков
    Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4
    Арт. 706107
    5.0
    2
    Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4

      Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 706107
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Донмет
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип
      		наружный
      Размер
      		№1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук наружный № 1П Донмет является сменным элементом для резаков Донмет Р1 142/149. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Толщина разрезаемого металла: 3-100 мм. Используется с резаками Р1 Донмет 142А (6/6), 142А (9/9),142П (6/6), 142П (9/9), 142М (9/9), 142МАФ (9/9), 149П (6/6), 149П (9/9). Применяется совместно с внутренними мундштуками: № 0П (0М), № 1П (1М), № 2П (2М), № 3П (3М), № 4П (4М). Длина: 27 мм. Резьба: М14х1.5. Внутренний диаметр сопла: 4.7 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность