Мундштук наружный № 1П к резакам Р1 142/149 Донмет СВ000006353-4

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук наружный № 1П Донмет является сменным элементом для резаков Донмет Р1 142/149. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ: пропан. Толщина разрезаемого металла: 3-100 мм. Используется с резаками Р1 Донмет 142А (6/6), 142А (9/9),142П (6/6), 142П (9/9), 142М (9/9), 142МАФ (9/9), 149П (6/6), 149П (9/9). Применяется совместно с внутренними мундштуками: № 0П (0М), № 1П (1М), № 2П (2М), № 3П (3М), № 4П (4М). Длина: 27 мм. Резьба: М14х1.5. Внутренний диаметр сопла: 4.7 мм. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.