Мундштук 3А Автоген 0002085 к резаку Р2А

Мундштук внутренний 3А к резаку Р2А Автоген 0002085
Арт. 70662
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|внутренний
|
Размер
|№3
- Мундштук 3А Автоген 0002085 - предназначен для резака Автоген Р2А. Рабочий газ - ацетилен. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.
Преимущества
- Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
- Надежность и долговечность