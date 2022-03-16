Мундштук 3А Автоген 0002085 к резаку Р2А

Преимущества

Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза

Надежность и долговечность

Мундштук 3А Автоген 0002085 - предназначен для резака Автоген Р2А. Рабочий газ - ацетилен. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.