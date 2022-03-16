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Мундштук 3А Автоген 0002085 к резаку Р2А
4.5
2
23 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний 3А к резаку Р2А Автоген 0002085
    Арт. 70662
    4.5
    2
    Мундштук 3А Автоген 0002085 к резаку Р2А

      Мундштук внутренний 3А к резаку Р2А Автоген 0002085

      23 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70662
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Автоген
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№3
      Все характеристики
      23 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мундштук 3А Автоген 0002085 - предназначен для резака Автоген Р2А. Рабочий газ - ацетилен. Применяется для формирования струи пламени. Рабочий газ - ацетилен. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность