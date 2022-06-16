Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
Арт. Ю00000004064
Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
Арт. Ю00000004064
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.11
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Габариты, мм
|240x45x205
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Гибкая
|Нет
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- Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета - подойдет для домашнего и профессионального использования. Инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.
Преимущества
- Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват
- Стержень из высококачественной хромванадиевой стали