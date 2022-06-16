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Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
4.5
2
170 ₽
Наборы отверток
    Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
    Арт. Ю00000004064
    4.5
    2
    Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
    Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
    Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
      Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
      Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета
      Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета

      Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета

      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000004064
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stayer
      Родина бренда
      		Германия
      Вес, кг
      		0.11
      Габариты, мм
      		240x45x205
      Гибкая
      		Нет
      Все характеристики
      170 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета - подойдет для домашнего и профессионального использования. Инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

        Преимущества

        • Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват
        • Стержень из высококачественной хромванадиевой стали