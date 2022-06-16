Преимущества

Эргономичная двухкомпонентная рукоятка обеспечивает надежный и комфортный захват

Стержень из высококачественной хромванадиевой стали

Набор "MASTER": Отвертка с двусторонним стержнем PH2/SL6мм 70 мм, Stayer 2512_z01, 2 предмета - подойдет для домашнего и профессионального использования. Инструмент предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.