Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета
Арт. X968178
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.19
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Габариты, мм
|255x80x40
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- Набор отверток, 4 предмета Brigadier 39006 - это удобный и практичный комплект для работы с крепежом. Длинный стержень выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает полную передачу усилия при вращении. Рукоятка не скользит в руках, имеется отверстие для подвешивания.
Преимущества:
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Длинный стержень выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает полную передачу усилия при вращении;
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Рукоятка не скользит в руках, имеется отверстие для подвешивания.
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