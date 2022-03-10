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Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета
5.0
2
Найти аналог
Наборы отверток
    Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета
    Арт. X968178
    5.0
    2
    Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета
    Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета
      Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета
      Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета

      Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X968178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Brigadier
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.19
      Габариты, мм
      		255x80x40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор отверток, 4 предмета Brigadier 39006 - это удобный и практичный комплект для работы с крепежом. Длинный стержень выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает полную передачу усилия при вращении. Рукоятка не скользит в руках, имеется отверстие для подвешивания.

        Преимущества:

        • Длинный стержень выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает полную передачу усилия при вращении;

        • Рукоятка не скользит в руках, имеется отверстие для подвешивания.