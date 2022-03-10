Набор отверток Brigadier 39006, 4 предмета

Набор отверток, 4 предмета Brigadier 39006 - это удобный и практичный комплект для работы с крепежом. Длинный стержень выполнен из хромованадиевой стали, что обеспечивает полную передачу усилия при вращении. Рукоятка не скользит в руках, имеется отверстие для подвешивания.



Преимущества: