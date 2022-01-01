Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор диэлектрических отверток Sdis6cp (6 шт.)
Найти аналог
Отвертки
    Набор диэлектрических отверток Sdis6cp (6 шт.)
    Арт. thorvik_8524
    Набор диэлектрических отверток Sdis6cp (6 шт.)

      Набор диэлектрических отверток Sdis6cp (6 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. thorvik_8524

      Характеристики

      Производитель
      		Thorvik
      Вес, кг
      		0.52
      Габариты, мм
      		310x150x50
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых диэлектрических отверток VDE Thorvik SDIS6CP 6 предметов 52289 используется для электротехнических работ в сетях под напряжением до 1000 В. 

        Особенности и преимущества:

        • Инструмент обладает удобной формой рукояти и хромванадиевыми стержнями длиной от 80 до 125 мм. 
        • Индикаторная отвертка в наборе.
        • Набор поставляется в картонной упаковке. 
        • Габариты отдельной отвертки позволяют переносить ее без специальных держателей.
        • Высокое качество.

        Комплектация:

        1. Отвертки SL 4, 5.5.
        2. Отвертки PH 1, 2, 3.
        3. Отвертка индикаторная.
        4. Упаковка.