Набор диэлектрических отверток Sdis6cp (6 шт.)

Описание:

Особенности и преимущества:

Инструмент обладает удобной формой рукояти и хромванадиевыми стержнями длиной от 80 до 125 мм.

Индикаторная отвертка в наборе.

Набор поставляется в картонной упаковке.

Габариты отдельной отвертки позволяют переносить ее без специальных держателей.

Высокое качество.

Комплектация:

Отвертки SL 4, 5.5. Отвертки PH 1, 2, 3. Отвертка индикаторная. Упаковка.

Набор стержневых диэлектрических отверток VDE Thorvik SDIS6CP 6 предметов 52289 используется для электротехнических работ в сетях под напряжением до 1000 В.