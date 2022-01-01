Набор диэлектрических отверток Sdis6cp (6 шт.)
Арт. thorvik_8524
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.52
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Габариты, мм
|310x150x50
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых диэлектрических отверток VDE Thorvik SDIS6CP 6 предметов 52289 используется для электротехнических работ в сетях под напряжением до 1000 В.
Особенности и преимущества:
- Инструмент обладает удобной формой рукояти и хромванадиевыми стержнями длиной от 80 до 125 мм.
- Индикаторная отвертка в наборе.
- Набор поставляется в картонной упаковке.
- Габариты отдельной отвертки позволяют переносить ее без специальных держателей.
- Высокое качество.
Комплектация:
- Отвертки SL 4, 5.5.
- Отвертки PH 1, 2, 3.
- Отвертка индикаторная.
- Упаковка.