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Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008
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Отвертки
    Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008
    Арт. ombratools_6349
    Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008
    Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008
      Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008
      Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008

      Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_6349

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Вес, кг
      		1.4
      Габариты, мм
      		308x245x68
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Набор стержневых отверток “BASIC”, изготовленных в соответствии с новым дизайном OMBRA и с применением материала стержней стали марки SVCM, обладающей высокой твердостью, износостойкостью и долговечностью.

        Особенности и преимущества:

        • Рукоятки Ombra BASIC 950008 55558 изготовлены из двухкомпонентного материала.
        • Стержни выполнены из стали марки SVCM.
        • Отвертки обладают высокой твердостью, износостойкостью и долговечностью.
        • Инструменты служат для обслуживания крепежа с прямым и крестообразным шлицем.
        • Пластиковый кейс для удобного хранения.

        Комплектация:

        1. Отвертки Phillips: РН2 х 38 мм, РН1 х 75 мм, РН2 х 100 мм, РН3 х 150 мм.
        2. Отвертки прямой шлиц: 6.5 х 38 мм, 5.5 х 75 мм, 6.5 х 100 мм, 8 х 150 мм.
        3. Кейс.