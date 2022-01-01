Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008

Описание:

Особенности и преимущества:

Рукоятки Ombra BASIC 950008 55558 изготовлены из двухкомпонентного материала.

Стержни выполнены из стали марки SVCM.

Отвертки обладают высокой твердостью, износостойкостью и долговечностью.

Инструменты служат для обслуживания крепежа с прямым и крестообразным шлицем.

Пластиковый кейс для удобного хранения.

Комплектация:

Отвертки Phillips: РН2 х 38 мм, РН1 х 75 мм, РН2 х 100 мм, РН3 х 150 мм. Отвертки прямой шлиц: 6.5 х 38 мм, 5.5 х 75 мм, 6.5 х 100 мм, 8 х 150 мм. Кейс.

Набор стержневых отверток “BASIC”, изготовленных в соответствии с новым дизайном OMBRA и с применением материала стержней стали марки SVCM, обладающей высокой твердостью, износостойкостью и долговечностью.