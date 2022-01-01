Набор отверток стержневых OMBRA BASIC, 8 предметов, 950008
Арт. ombratools_6349
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|1.4
|
Габариты, мм
|308x245x68
|
Гибкая
|Нет
|
Для точных работ
|Нет
Описание:Набор стержневых отверток “BASIC”, изготовленных в соответствии с новым дизайном OMBRA и с применением материала стержней стали марки SVCM, обладающей высокой твердостью, износостойкостью и долговечностью.
Особенности и преимущества:
- Рукоятки Ombra BASIC 950008 55558 изготовлены из двухкомпонентного материала.
- Стержни выполнены из стали марки SVCM.
- Отвертки обладают высокой твердостью, износостойкостью и долговечностью.
- Инструменты служат для обслуживания крепежа с прямым и крестообразным шлицем.
- Пластиковый кейс для удобного хранения.
Комплектация:
- Отвертки Phillips: РН2 х 38 мм, РН1 х 75 мм, РН2 х 100 мм, РН3 х 150 мм.
- Отвертки прямой шлиц: 6.5 х 38 мм, 5.5 х 75 мм, 6.5 х 100 мм, 8 х 150 мм.
- Кейс.