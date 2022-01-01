Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15 - комплект повышает мобильность вашего генератора, позволяя легко и просто перемещать агрегат по принципу тачки на двух больших колесах. Совместим со следующими сериями генераторов: MASTER 4010 DXL15 / 4010 DXL15 DEMC / 6010 DXL15 / 6010 DXL15 DEMC.