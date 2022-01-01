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Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15
Найти аналог
Комплектующие для генераторов
    Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15
    Арт. 1130405
    Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15

      Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 1130405

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Франция
      Колеса и ручки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15 - комплект повышает мобильность вашего генератора, позволяя легко и просто перемещать агрегат по принципу тачки на двух больших колесах. Совместим со следующими сериями генераторов: MASTER 4010 DXL15 / 4010 DXL15 DEMC /  6010 DXL15 / 6010 DXL15 DEMC.