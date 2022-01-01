Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15
Арт. 1130405
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Франция
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Колеса и ручки
|Да
- Набор транспортировочный Caiman для генератора Master 4010DXL15, 6010DXL15 - комплект повышает мобильность вашего генератора, позволяя легко и просто перемещать агрегат по принципу тачки на двух больших колесах. Совместим со следующими сериями генераторов: MASTER 4010 DXL15 / 4010 DXL15 DEMC / 6010 DXL15 / 6010 DXL15 DEMC.