Скважинный насос AQUARIO Asp1E-30-90 3530 применяется в качестве устройства, перекачивающего воду на участке. Может использоваться только с источниками чистой и питьевой воды или в скважинах, ширина которых составляет более 10 сантиметров. Содержание твердых частиц не должно превышать 120 грамм на кубический метр. Погружение насоса возможно на глубину менее пятидесяти метров. Корпус насоса надежно защищен от процессов, вызывающих ржавчину, а его внутренние детали имеют систему предохранения от излишней нагрузки. Внешний механизм старта упрощает запуск насоса, а обратный клапан не позволяет воде опуститься обратно на глубину.

Преимущества

Не подвержен коррозии

Защищен от перегрузки

Не боится влаги и мороза

Имеет обратный клапан

Упрощенный стартерный блок

Простое обслуживание

Комплектация