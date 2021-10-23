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Скважинный насос Aquario ASP1E-30-90
3.0
4
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Aquario ASP1E-30-90
    Арт. X169139113
    3.0
    4
    Скважинный насос Aquario ASP1E-30-90

      Скважинный насос Aquario ASP1E-30-90

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X169139113
      3.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Скважинный насос AQUARIO Asp1E-30-90 3530 применяется в качестве устройства, перекачивающего воду на участке. Может использоваться только с источниками чистой и питьевой воды или в скважинах, ширина которых составляет более 10 сантиметров. Содержание твердых частиц не должно превышать 120 грамм на кубический метр. Погружение насоса возможно на глубину менее пятидесяти метров. Корпус насоса надежно защищен от процессов, вызывающих ржавчину, а его внутренние детали имеют систему предохранения от излишней нагрузки. Внешний механизм старта упрощает запуск насоса, а обратный клапан не позволяет воде опуститься обратно на глубину.

        Преимущества

        • Не подвержен коррозии
        • Защищен от перегрузки
        • Не боится влаги и мороза
        • Имеет обратный клапан
        • Упрощенный стартерный блок
        • Простое обслуживание

        Комплектация

        • Насос AQUARIO Asp1E-30-90 3530а
        • Пусковой блок насоса
        • Кабель питания
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка