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Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
    Арт. X1692161
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
    Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75

      Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692161

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Погружной насос Джилекс Водомет 115/75 1172 используется для перекачки воды с глубины 30 м. Аппарат применяется для работы в скважинах или глубоких колодцах. Диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 2.5 мм. На входе установлен сетчатый фильтр, который предотвращает попадание внутрь механизма загрязнений. Прочный корпус из нержавеющей стали - для надежной работы насоса.

        Преимущества 

        • Размер фильтруемых частиц: 2.5 мм
        • Быстрая подготовка к работе и эксплуатации
        • Тихая работа
        • Глубина погружения составляет 30 метров
        • Рассчитан на продолжительное использование