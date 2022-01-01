Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75

Преимущества

Размер фильтруемых частиц: 2.5 мм

Быстрая подготовка к работе и эксплуатации

Тихая работа

Глубина погружения составляет 30 метров

Рассчитан на продолжительное использование

Погружной насос Джилекс Водомет 115/75 1172 используется для перекачки воды с глубины 30 м. Аппарат применяется для работы в скважинах или глубоких колодцах. Диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 2.5 мм. На входе установлен сетчатый фильтр, который предотвращает попадание внутрь механизма загрязнений. Прочный корпус из нержавеющей стали - для надежной работы насоса.