Насос погружной ДЖИЛЕКС Водомет 115/75
Арт. X1692161
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Погружной насос Джилекс Водомет 115/75 1172 используется для перекачки воды с глубины 30 м. Аппарат применяется для работы в скважинах или глубоких колодцах. Диаметр твердых включений в перекачиваемой жидкости не должен превышать 2.5 мм. На входе установлен сетчатый фильтр, который предотвращает попадание внутрь механизма загрязнений. Прочный корпус из нержавеющей стали - для надежной работы насоса.
Преимущества
- Размер фильтруемых частиц: 2.5 мм
- Быстрая подготовка к работе и эксплуатации
- Тихая работа
- Глубина погружения составляет 30 метров
- Рассчитан на продолжительное использование