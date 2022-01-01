Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80

Скважинный насос Grundfos SQ 3-80 96510208 предназначен для организации водоснабжения жилых домов и оросительных систем на небольших сельскохозяйственных предприятиях.

Преимущества:

Малые габариты насоса - снизят затраты на бурение скважины;

Высокий КПД электродвигателя - обеспечивает ротор с постоянными магнитами;

Защита от гидравлического удара - благодаря функции плавного пуска;

Надежность - все высоконагруженные узлы насоса и детали выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов;

Верхний упорный подшипник - защитит от "всплытия" рабочего колеса.



