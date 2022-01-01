Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80
Арт. X169139153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Дания
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Скважинный насос Grundfos SQ 3-80 96510208 предназначен для организации водоснабжения жилых домов и оросительных систем на небольших сельскохозяйственных предприятиях.
Преимущества:
- Малые габариты насоса - снизят затраты на бурение скважины;
- Высокий КПД электродвигателя - обеспечивает ротор с постоянными магнитами;
- Защита от гидравлического удара - благодаря функции плавного пуска;
- Надежность - все высоконагруженные узлы насоса и детали выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов;
- Верхний упорный подшипник - защитит от "всплытия" рабочего колеса.