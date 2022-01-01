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Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80
    Арт. X169139153
    Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80

      Насос погружной GRUNDFOS SQ 3-80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X169139153

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Дания
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Скважинный насос Grundfos SQ 3-80 96510208 предназначен для организации водоснабжения жилых домов и оросительных систем на небольших сельскохозяйственных предприятиях.

        Преимущества:

        • Малые габариты насоса - снизят затраты на бурение скважины;
        • Высокий КПД электродвигателя - обеспечивает ротор с постоянными магнитами;
        • Защита от гидравлического удара - благодаря функции плавного пуска;
        • Надежность - все высоконагруженные узлы насоса и детали выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов;
        • Верхний упорный подшипник - защитит от "всплытия" рабочего колеса.