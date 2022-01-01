Насосная станция Kronwerk KPS650, 650 Вт, 3000 л/ч, подъем 35 метров
Арт. mir-instrumenta_33161
Характеристики
- Насосная станция KRONWERK KPS650 97216 обеспечивает бесперебойную подачу воды. Благодаря гидроаккумулятору объемом 19 л, станция использует свои запасы воды, прежде чем сработает встроенное реле давления. Небольшие габариты способствуют компактному хранению, она не занимает много места. В процессе использования станция работает очень тихо, благодаря качественным материалам деталей.
Преимущества:
- Низкий уровень шума во время эксплуатации
- Автоматическая работа KRONWERK KPS650 97216
- Небольшие габариты