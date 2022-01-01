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Насосная станция Kronwerk KPS650, 650 Вт, 3000 л/ч, подъем 35 метров
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Насосные станции водоснабжения
    Насосная станция Kronwerk KPS650, 650 Вт, 3000 л/ч, подъем 35 метров
    Арт. mir-instrumenta_33161
    Насосная станция Kronwerk KPS650, 650 Вт, 3000 л/ч, подъем 35 метров

      Насосная станция Kronwerk KPS650, 650 Вт, 3000 л/ч, подъем 35 метров

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33161

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Вес, кг
      		11
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		8
      Эжектор
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция KRONWERK KPS650 97216 обеспечивает бесперебойную подачу воды. Благодаря гидроаккумулятору объемом 19 л, станция использует свои запасы воды, прежде чем сработает встроенное реле давления. Небольшие габариты способствуют компактному хранению, она не занимает много места. В процессе использования станция работает очень тихо, благодаря качественным материалам деталей.

        Преимущества:

        • Низкий уровень шума во время эксплуатации
        • Автоматическая работа KRONWERK KPS650 97216 
        • Небольшие габариты