Станция водоснабжения Kronwerk KPS850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров

Преимущества:

Низкий уровень шума во время эксплуатации

KRONWERK KPS850 97217 обеспечивает бесперебойную подачу воды

Небольшие габариты





Насосная станция KRONWERK KPS850 97217 способствует поднятию воды из колодца и позволяет пользоваться ею в быту. Благодаря гидроаккумулятору объемом 19 л, станция использует свои запасы воды, прежде чем сработает встроенное реле давления. Небольшие габариты способствуют компактному хранению, она не занимает много места. В процессе использования станция работает очень тихо, благодаря качественным материалам деталей.