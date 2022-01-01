Станция водоснабжения Kronwerk KPS850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров
Арт. mir-instrumenta_33162
Станция водоснабжения Kronwerk KPS850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров
Арт. mir-instrumenta_33162
Характеристики
- Насосная станция KRONWERK KPS850 97217 способствует поднятию воды из колодца и позволяет пользоваться ею в быту. Благодаря гидроаккумулятору объемом 19 л, станция использует свои запасы воды, прежде чем сработает встроенное реле давления. Небольшие габариты способствуют компактному хранению, она не занимает много места. В процессе использования станция работает очень тихо, благодаря качественным материалам деталей.
Преимущества:
- Низкий уровень шума во время эксплуатации
- KRONWERK KPS850 97217 обеспечивает бесперебойную подачу воды
- Небольшие габариты