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Станция водоснабжения Kronwerk KPS850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров
Найти аналог
Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Kronwerk KPS850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров
    Арт. mir-instrumenta_33162

      Станция водоснабжения Kronwerk KPS850, 850 Вт, 3200 л/ч, подъем 40 метров

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_33162

      Характеристики

      Производитель
      		Kronwerk
      Вес, кг
      		12
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Глубина всасывания/погружения, м
      		8
      Эжектор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция KRONWERK KPS850 97217 способствует поднятию воды из колодца и позволяет пользоваться ею в быту. Благодаря гидроаккумулятору объемом 19 л, станция использует свои запасы воды, прежде чем сработает встроенное реле давления. Небольшие габариты способствуют компактному хранению, она не занимает много места. В процессе использования станция работает очень тихо, благодаря качественным материалам деталей.

        Преимущества:

        • Низкий уровень шума во время эксплуатации
        • KRONWERK KPS850 97217 обеспечивает бесперебойную подачу воды
        • Небольшие габариты