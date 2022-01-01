Станция водоснабжения Wilo PW-175EA
Арт. X1692091
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Южная Корея
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Родина бренда
|Германия
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Для повышения давления
|Да
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Насосная станция повышения давления WILO PW-175 EA - это автоматическая самовсасывающая установка системы водоснабжения (самовсасывающий вихревой насос). Устройство используется в системах водоснабжения домов и высотных зданий, питания котельных и пожарных системах.
Преимущества
- Низкий уровень шума.
- Удобство доступа и простота обслуживания рабочего колеса.
- Перекачивание воды под высоким давлением.
- Эффективное охлаждение мотора вентилятором специальной конструкции.
- Встроенная тепловая защита мотора.
- Реле давления и напорный бак обеспечивают автоматическое включение/выключение от потребления воды.
- Насосная станция Wilo имеет рабочее колесо пластик норил, корпус чугун.