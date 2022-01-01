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Станция водоснабжения Wilo PW-175EA
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Насосные станции водоснабжения
    Станция водоснабжения Wilo PW-175EA
    Арт. X1692091
    Станция водоснабжения Wilo PW-175EA

      Станция водоснабжения Wilo PW-175EA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1692091

      Характеристики

      Производитель
      		Wilo
      Страна производства
      		Южная Корея
      Родина бренда
      		Германия
      Для повышения давления
      		Да
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насосная станция повышения давления WILO PW-175 EA - это автоматическая самовсасывающая установка системы водоснабжения (самовсасывающий вихревой насос). Устройство используется в системах водоснабжения домов и высотных зданий, питания котельных и пожарных системах.

        Преимущества

        • Низкий уровень шума.
        • Удобство доступа и простота обслуживания рабочего колеса.
        • Перекачивание воды под высоким давлением.
        • Эффективное охлаждение мотора вентилятором специальной конструкции.
        • Встроенная тепловая защита мотора.
        • Реле давления и напорный бак обеспечивают автоматическое включение/выключение от потребления воды.
        • Насосная станция Wilo имеет рабочее колесо пластик норил, корпус чугун.