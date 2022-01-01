Станция водоснабжения Wilo PW-175EA

Преимущества

Низкий уровень шума.

Удобство доступа и простота обслуживания рабочего колеса.

Перекачивание воды под высоким давлением.

Эффективное охлаждение мотора вентилятором специальной конструкции.

Встроенная тепловая защита мотора.

Реле давления и напорный бак обеспечивают автоматическое включение/выключение от потребления воды.

Насосная станция Wilo имеет рабочее колесо пластик норил, корпус чугун.

Насосная станция повышения давления WILO PW-175 EA - это автоматическая самовсасывающая установка системы водоснабжения (самовсасывающий вихревой насос). Устройство используется в системах водоснабжения домов и высотных зданий, питания котельных и пожарных системах.