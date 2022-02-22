Оголовок скважинный Джилекс 133-40

Оголовок скважинный Джилекс ОС 133-40 выполнен из чугуна - предназначен для удобства монтажа-демонтажа насоса и герметизации устья скважины, с установленным внутри нее насосом, напорной трубой ПНД, а также кабелем круглого сечения.

Преимущества