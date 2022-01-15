Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П

Преимущества

На нижней поверхности оголовка имеется карабин для закрепления троса

Изделие легко устанавливается без применения сварочного аппарата за счет стягивания уплотнительного кольца с помощью болтов на крышке

Оголовок скважинный ОС 152-32 П Джилекс 6531 используется для надежной герметизации устья скважины и подвешивания насоса. Оголовок защищает скважину от заливания грунтовых вод внутрь нее и случайного залетания посторонних предметов, а также предохраняет от краж из скважины, используя специальные болты. Приспособление выполнено из прочной пластмассы и представляет собой крышку с прижимным фланцем и кольцом из резины. Сверху на нем располагаются стальные рым-болты для прикрепления подъемных устройств, используемых при опускании насоса в скважину.