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Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П
5.0
1
Найти аналог
Оголовки насосов
    Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П
    Арт. X1692618
    5.0
    1
    Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П
    Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П
      Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П
      Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П

      Оголовок скважинный Джилекс 152-32 П

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1692618
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. диаметр трубы, мм
      		140
      Макс. диаметр обсадной трубы, мм
      		160
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Оголовок скважинный ОС 152-32 П Джилекс 6531 используется для надежной герметизации устья скважины и подвешивания насоса. Оголовок защищает скважину от заливания грунтовых вод внутрь нее и случайного залетания посторонних предметов, а также предохраняет от краж из скважины, используя специальные болты. Приспособление выполнено из прочной пластмассы и представляет собой крышку с прижимным фланцем и кольцом из резины. Сверху на нем располагаются стальные рым-болты для прикрепления подъемных устройств, используемых при опускании насоса в скважину.

        Преимущества

        • На нижней поверхности оголовка имеется карабин для закрепления троса
        • Изделие легко устанавливается без применения сварочного аппарата за счет стягивания уплотнительного кольца с помощью болтов на крышке