Отвертка крестовая Энкор 19567, РН2х150 мм

Преимущества

Удобная форма ручки

Двухкомпонентный материал рукоятки

Высокий крутящий момент

В ручке отверстие для подвеса

Долговечность

Надежность

Стойкость к износу

Крестовая отвертка PH№2х150мм Энкор 19567 состоит из прочного стального стержня длиной 150 мм, а также эргономичной двухкомпонентной рукоятки, которая препятствует скольжению ладони в процессе работы. Инструмент оснащен крестовым наконечником РН №2. Отвертка проста и удобна в применении, она обеспечивает высокий крутящий момент.