Отвертка крестовая Энкор 19567, РН2х150 мм
Арт. 77777Х1306211
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|крестовая
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Назначение
|универсальное
- Крестовая отвертка PH№2х150мм Энкор 19567 состоит из прочного стального стержня длиной 150 мм, а также эргономичной двухкомпонентной рукоятки, которая препятствует скольжению ладони в процессе работы. Инструмент оснащен крестовым наконечником РН №2. Отвертка проста и удобна в применении, она обеспечивает высокий крутящий момент.
Преимущества
- Удобная форма ручки
- Двухкомпонентный материал рукоятки
- Высокий крутящий момент
- В ручке отверстие для подвеса
- Долговечность
- Надежность
- Стойкость к износу