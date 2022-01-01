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Отвертка крестовая Энкор 19567, РН2х150 мм
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Отвертки
    Отвертка крестовая Энкор 19567, РН2х150 мм
    Арт. 77777Х1306211
    Отвертка крестовая Энкор 19567, РН2х150 мм

      Отвертка крестовая Энкор 19567, РН2х150 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306211

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Крестовая отвертка PH№2х150мм Энкор 19567 состоит из прочного стального стержня длиной 150 мм, а также эргономичной двухкомпонентной рукоятки, которая препятствует скольжению ладони в процессе работы. Инструмент оснащен крестовым наконечником РН №2. Отвертка проста и удобна в применении, она обеспечивает высокий крутящий момент.

        Преимущества

        • Удобная форма ручки
        • Двухкомпонентный материал рукоятки
        • Высокий крутящий момент
        • В ручке отверстие для подвеса
        • Долговечность
        • Надежность
        • Стойкость к износу