Преимущества

Эргономичная рукоятка

Антискользящая поверхность

Хромоникелевое покрытие рабочей части

Твердость 54-56 HRC

Намагниченная рабочая часть

Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа PH. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Рабочая часть отвертки выполнена из высоколегированной хромованадиевой инструментальной стали и имеет высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.