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Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125
5.0
2
Найти аналог
Отвертки
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125
    Арт. Х1306312
    5.0
    2
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125
    Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125
      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125

      Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1306312
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		крестовая
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка крестовая Sturm 1040-01-РН1-125 - предназначена для слесарных и монтажных работ в быту, является универсальным инструментом для работы с наиболее распространенными видами крепежных изделий, имеющих шлицы типа PH. Эргономичная рукоятка с мягким резиновым покрытием, препятствующим проскальзыванию отвертки в руке. Рабочая часть отвертки выполнена из высоколегированной хромованадиевой инструментальной стали и имеет высокую твердость и прочность, что определяет длительный срок службы инструмента.

        Преимущества

        • Эргономичная рукоятка
        • Антискользящая поверхность
        • Хромоникелевое покрытие рабочей части
        • Твердость 54-56 HRC
        • Намагниченная рабочая часть