Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х4х80, 170 мм, D04S480
Арт. jonnesway_4744
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.045
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Габариты, мм
|175x30x30
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S480 используется при проведении ремонтных работ в быту или специалистами на производстве. Шлицевая отвертка предназначена для работы с саморезами, которые имеют внутренний профиль в виде прямого шлица (Slotted).
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.
- Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
- Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
Комплектация:
- Отвертка плоская - 1 шт.
- Упаковка.