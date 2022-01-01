Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 0.8х4х80, 170 мм, D04S480

Описание:

Особенности и преимущества:

Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.

Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.

Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.

Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.

Комплектация:

Отвертка плоская - 1 шт. Упаковка.

Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S480 используется при проведении ремонтных работ в быту или специалистами на производстве. Шлицевая отвертка предназначена для работы с саморезами, которые имеют внутренний профиль в виде прямого шлица (Slotted).