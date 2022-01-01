Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.0х5.5х125, 220 мм, D04S5125
Арт. jonnesway_4745
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.06
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Да
Описание:Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S5125 применяется для работы с саморезами, которые имеют внутренний профиль типа Slotted (прямой шлиц). Шлицевая отвертка используется для проведения ремонтных работ в быту или на производстве. Представленный ручной инструмент оснащен стержнем круглого сечения.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.
- Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
- Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
Комплектация:
- Отвертка плоская - 1 шт.
- Упаковка.