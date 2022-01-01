Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1.2х6.5х100, 212 мм, D04S6100
Арт. jonnesway_4749
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.095
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Габариты, мм
|215x36x35
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S6100 используется при проведении ремонтных или монтажных работ в быту, на производстве, при ремонте автомобиля. Шлицевая отвертка предназначена для работы с саморезами, которые имеют внутренний рабочий профиль типа Slotted - прямой шлиц.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.
- Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
- Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
Комплектация:
- Отвертка плоская - 1 шт.
- Упаковка.