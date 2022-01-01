Отвертка шлицевая Jonnesway, Full Star SL 1х5.5х75, 169 мм, D04S575
Арт. jonnesway_4748
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.05
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Да
Описание:Шлицевая отвертка Jonnesway FULL STAR SL D04S575 предназначена для использования в быту или специалистами при проведении ремонтных или монтажных работ. Шлицевая отвертка используется с целью закручивания или откручивания саморезов с рабочем профилем Slotted (прямой шлиц). Отвертка оснащена стержнем с круглым сечением.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка популярной серии JONNESWAY "FULL STAR" изготовлена в соответствии с требованиями стандарта DIN 5262, отвечает техническим условиям ГОСТ 17199-88.
- Изделие комплектуется высококачественным стержнем из хромомолибденованадиевой стали.
- Намагниченная рабочая часть отвертки в состоянии удерживать крепеж, что очень часто помогает при работе в труднодоступных местах.
- Изготовленная из бензомаслостойкого АБС пластика рукоятка удобно лежит в руке.
Комплектация:
- Отвертка плоская - 1 шт.
- Упаковка.