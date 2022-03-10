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Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
5.0
2
1 240 ₽
Наборные отвертки с насадками
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Арт. 77777Х1306128
    5.0
    2
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
    Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок

      Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок

      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 77777Х1306128
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stanley
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		США
      Тип
      		набор, реверсивная, с битами
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      1 240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отвертка Stanley 068010 Multibit Stubby - обладает реверсивным механизмом, который создает повышенный крутящий момент, для профессионального результата. В комплект входит десять бит, которые помещаются в специальном отсеке рукоятки. Для надежной работы предусмотрен магнитный фиксатор бит.

        Преимущества

        • Магнитный держатель для фиксации и быстрой замены вставки
        • Система хранения вставок обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок
        • Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двухкомпонентного материала, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
        • Трехпозиционный храповой механизм
        • В комплект поставки входят 10 сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"