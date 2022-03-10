Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок

Преимущества

Магнитный держатель для фиксации и быстрой замены вставки

Система хранения вставок обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок

Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двухкомпонентного материала, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя

Трехпозиционный храповой механизм

В комплект поставки входят 10 сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"

Отвертка Stanley 068010 Multibit Stubby - обладает реверсивным механизмом, который создает повышенный крутящий момент, для профессионального результата. В комплект входит десять бит, которые помещаются в специальном отсеке рукоятки. Для надежной работы предусмотрен магнитный фиксатор бит.