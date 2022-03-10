Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
Арт. 77777Х1306128
Отвертка с храповым механизмом Stanley 068010 Multibit Stubby, 10 сменных вставок
Арт. 77777Х1306128
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|США
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Тип
|набор, реверсивная, с битами
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Назначение
|универсальное
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- Отвертка Stanley 068010 Multibit Stubby - обладает реверсивным механизмом, который создает повышенный крутящий момент, для профессионального результата. В комплект входит десять бит, которые помещаются в специальном отсеке рукоятки. Для надежной работы предусмотрен магнитный фиксатор бит.
Преимущества
- Магнитный держатель для фиксации и быстрой замены вставки
- Система хранения вставок обеспечивает очень легкий доступ и широкий выбор вставок
- Рукоятка с профилем с тремя гранями, выполненная из двухкомпонентного материала, с текстурой, обеспечивающей максимальный крутящий момент и комфорт пользователя
- Трехпозиционный храповой механизм
- В комплект поставки входят 10 сменных вставок с шестигранным хвостовиком 1/4"