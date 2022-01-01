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Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#3 х 125 мм, D70P3125
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Отвертки
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#3 х 125 мм, D70P3125
    Арт. jonnesway_4825
    Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#3 х 125 мм, D70P3125

      Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#3 х 125 мм, D70P3125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_4825

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.268
      Габариты, мм
      		288x43x40
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P3125 используется при проведении ремонтных или монтажных работ для увеличения крутящего момента. Отвертка предназначена для откручивания или закручивания саморезов с рабочим внутренним профилем PHILLIPS. Благодаря квадратному сечению стержня можно работать отверткой, помогая при этом ключом.

        Особенности и преимущества:

        • Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки. 
        • На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.
        • Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.

        Комплектация:

        1. Отвертка ударная - 1 шт.
        2. Упаковка.