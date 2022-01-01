Отвертка ударная Jonnesway, силовая под ключ, крестовая PH#3 х 125 мм, D70P3125
Арт. jonnesway_4825
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.268
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Габариты, мм
|288x43x40
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Ударная силовая отвертка под ключ Jonnesway PH D70P3125 используется при проведении ремонтных или монтажных работ для увеличения крутящего момента. Отвертка предназначена для откручивания или закручивания саморезов с рабочим внутренним профилем PHILLIPS. Благодаря квадратному сечению стержня можно работать отверткой, помогая при этом ключом.
Особенности и преимущества:
- Стержневая отвертка серии "D70" со сквозной установкой стержня из хромомолибденованадиевой стали, намагниченным наконечником и затыльником рукоятки, выдерживающим воздействие удара, ограниченно превращающего отвертку в подобие кернера или выколотки.
- На затыльнике сформированы грани для применения рожкового ключа, увеличивающего крутящий момент при воздействии на резьбовой крепежный элемент.
- Современные материалы основы рукоятки обеспечивают снижение вибраций и реактивных моментов при ударной нагрузке, а сантопреновый, устойчивый к скольжению, верхний контактный слой - надежное удержание инструмента в руке.
Комплектация:
- Отвертка ударная - 1 шт.
- Упаковка.