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Отвод 175х175
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Нет в наличии
Арт. X699145304281120
Характеристики
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Описание
Характеристики и комплектация
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Описание
Прямоугольный воздуховод из оцинкованной стали сечением 175х175 мм.
Преимущества
Изготовлен из высокотехнологичного материала
Надежность
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы