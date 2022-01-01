Насос скважинный P.I.T. PPS015028-370/65, 370 Вт

Преимущества

Простота использования

Проушины для крепления троса

Термозащита

Корпус из нержавеющей стали

P.I.T. PPS015028-370/65 не требует специального обслуживания

Скважинный винтовой насос P.I.T. PPS015028-370/65 используется для бытовых нужд дома и дачи. Оборудован тепловым реле, предохраняющим двигатель от выхода из строя вследствие перегрева. Для безопасного погружения насоса используются специальные крючки на корпусе.