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Насос скважинный P.I.T. PPS015028-370/65, 370 Вт
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос скважинный P.I.T. PPS015028-370/65, 370 Вт
    Арт. О00000026691
    Насос скважинный P.I.T. PPS015028-370/65, 370 Вт

      Насос скважинный P.I.T. PPS015028-370/65, 370 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026691

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Скважинный винтовой насос P.I.T. PPS015028-370/65 используется для бытовых нужд дома и дачи. Оборудован тепловым реле, предохраняющим двигатель от выхода из строя вследствие перегрева. Для безопасного погружения насоса используются специальные крючки на корпусе.

        Преимущества

        • Простота использования
        • Проушины для крепления троса
        • Термозащита
        • Корпус из нержавеющей стали
        • P.I.T. PPS015028-370/65 не требует специального обслуживания