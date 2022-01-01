Насос скважинный P.I.T. PPS015028-370/65, 370 Вт
Арт. О00000026691
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Скважинный винтовой насос P.I.T. PPS015028-370/65 используется для бытовых нужд дома и дачи. Оборудован тепловым реле, предохраняющим двигатель от выхода из строя вследствие перегрева. Для безопасного погружения насоса используются специальные крючки на корпусе.
Преимущества
- Простота использования
- Проушины для крепления троса
- Термозащита
- Корпус из нержавеющей стали
- P.I.T. PPS015028-370/65 не требует специального обслуживания