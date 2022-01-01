Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора

Инверторное зарядное устройство P.I.T. предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется. Рабочая температура (°С) от -10 до +40. Класс защиты IP20.

Преимущества