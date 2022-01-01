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Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
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Зарядные устройства
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
    Арт. О00000026675
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
    Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора

      Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026675

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Макс. ток заряда, А
      		30
      Защита от влаги и пыли
      		IP20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Инверторное зарядное устройство P.I.T. предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется. Рабочая температура (°С) от -10 до +40. Класс защиты IP20.

        Преимущества

        • Меньшие габариты и масса P.I.T. в сравнении с трансформаторными
        • Ток заряда регулируется точнее
        • Самостоятельно определяют ток и напряжение зарядки в процессе зарядки и автоматически корректирует эти параметры
        • Функция импульсной зарядки чрезмерно севших аккумуляторов
        • Обладают защитой от крепления проводов с обратной полярностью и защитой от перезарядки аккумулятора