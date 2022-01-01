Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
Арт. О00000026675
Зарядное устройство инверторное P.I.T. РО220-30А, 12/24 В для автомобильного аккумулятора
Арт. О00000026675
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Макс. ток заряда, А
|30
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Защита от влаги и пыли
|IP20
- Инверторное зарядное устройство P.I.T. предназначено для заряда кислотных аккумуляторов. Прибор оснащен дисплеем, позволяющим отслеживать и настраивать все нужные параметры. Устройство обладает компактным размером и небольшим весом, поэтому не занимает много места и легко транспортируется. Рабочая температура (°С) от -10 до +40. Класс защиты IP20.
Преимущества
- Меньшие габариты и масса P.I.T. в сравнении с трансформаторными
- Ток заряда регулируется точнее
- Самостоятельно определяют ток и напряжение зарядки в процессе зарядки и автоматически корректирует эти параметры
- Функция импульсной зарядки чрезмерно севших аккумуляторов
- Обладают защитой от крепления проводов с обратной полярностью и защитой от перезарядки аккумулятора