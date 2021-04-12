Цепная бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л это инструмент полупрофессионального класса с высокой мощностью. Применяется для пиления деревьев, обрезки ветвей, заготовки дров, распиливания деталей из древесины. Обладает стартером с механизмом легкого пуска и праймером. Пила имеет сцепление центробежного типа, которое автоматически останавливает цепь при снижении числа оборотов и на холостом ходу. Это защищает инструмент от перегрузок. Цепь пилы имеет два вида торможения (инерционный и механический) для более безопасного пользования инструментом. Система смазки цепи автоматизирована, и имеет возможность регулировки расхода масла. Рукоятка пилы оснащена амортизацией и механизмом снижения вибраций. Инструмент оборудован зубчатым упором, который повышает контролируемость бензопилы во время работы. Она проста в использовании и обслуживании, поэтому бензопилу ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л купить можно владельцам частных домов, дачникам, фермерам, садовникам и строителям вне зависимости от навыков работы с пилами.

Преимущества бензиновой пилы ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л:

Система запуска двигателя Easy Start;

Центробежное сцепление;

Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением;

Стартер с функцией легкого пуска;

Двойной тормоз цепи;

Автоматическая регулируемая смазка цепи;

Металлический зубчатый упор.

Комплектация: