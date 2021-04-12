Бензопила Интерскол ПЦБ-20/52Л
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.4
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Праймер
|Да
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Цепная бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л это инструмент полупрофессионального класса с высокой мощностью. Применяется для пиления деревьев, обрезки ветвей, заготовки дров, распиливания деталей из древесины. Обладает стартером с механизмом легкого пуска и праймером. Пила имеет сцепление центробежного типа, которое автоматически останавливает цепь при снижении числа оборотов и на холостом ходу. Это защищает инструмент от перегрузок. Цепь пилы имеет два вида торможения (инерционный и механический) для более безопасного пользования инструментом. Система смазки цепи автоматизирована, и имеет возможность регулировки расхода масла. Рукоятка пилы оснащена амортизацией и механизмом снижения вибраций. Инструмент оборудован зубчатым упором, который повышает контролируемость бензопилы во время работы. Она проста в использовании и обслуживании, поэтому бензопилу ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л купить можно владельцам частных домов, дачникам, фермерам, садовникам и строителям вне зависимости от навыков работы с пилами.
Преимущества бензиновой пилы ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л:
- Система запуска двигателя Easy Start;
- Центробежное сцепление;
- Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением;
- Стартер с функцией легкого пуска;
- Двойной тормоз цепи;
- Автоматическая регулируемая смазка цепи;
- Металлический зубчатый упор.
Комплектация:
- Пила;
- Шина;
- Цепь;
- Чехол;
- Ключ монтажный;
- Напильник;
- Отвертка;
- Ключ шестигранный S3, S4 (2 шт.);
- Ёмкость для топливной смеси;
- Гайка с буртиком М8 (2шт.);
- Винт М5х14 (2шт.);
- Упор зубчатый;
- Руководство по эксплуатации;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.