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Бензопила Интерскол ПЦБ-20/52Л
4.0
6
Найти аналог
Бензопилы
    Бензопила Интерскол ПЦБ-20/52Л
    Арт. О00000005777
    4.0
    6
    Бензопила Интерскол ПЦБ-20/52Л

      Бензопила Интерскол ПЦБ-20/52Л

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000005777
      4.0
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.4
      Праймер
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Цепная бензопила ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л это инструмент полупрофессионального класса с высокой мощностью. Применяется для пиления деревьев, обрезки ветвей, заготовки дров, распиливания деталей из древесины. Обладает стартером с механизмом легкого пуска и праймером. Пила имеет сцепление центробежного типа, которое автоматически останавливает цепь при снижении числа оборотов и на холостом ходу. Это защищает инструмент от перегрузок. Цепь пилы имеет два вида торможения (инерционный и механический) для более безопасного пользования инструментом. Система смазки цепи автоматизирована, и имеет возможность регулировки расхода масла. Рукоятка пилы оснащена амортизацией и механизмом снижения вибраций. Инструмент оборудован зубчатым упором, который повышает контролируемость бензопилы во время работы. Она проста в использовании и обслуживании, поэтому бензопилу ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л купить можно владельцам частных домов, дачникам, фермерам, садовникам и строителям вне зависимости от навыков работы с пилами.

        Преимущества бензиновой пилы ИНТЕРСКОЛ ПЦБ-20/52Л:

        • Система запуска двигателя Easy Start;
        • Центробежное сцепление;
        • Двухтактный двигатель с воздушным охлаждением;
        • Стартер с функцией легкого пуска;
        • Двойной тормоз цепи;
        • Автоматическая регулируемая смазка цепи;
        • Металлический зубчатый упор.

        Комплектация:

        • Пила;
        • Шина;
        • Цепь;
        • Чехол;
        • Ключ монтажный;
        • Напильник;
        • Отвертка;
        • Ключ шестигранный S3, S4 (2 шт.);
        • Ёмкость для топливной смеси;
        • Гайка с буртиком М8 (2шт.);
        • Винт М5х14 (2шт.);
        • Упор зубчатый;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.