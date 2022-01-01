Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)

Преимущества

Регулировка скорости позволяет подобрать правильный расход герметика для любой работы.

Автоматический сброс давления предотвращает бесполезный расход герметика.

При попадании затвердевшего герметика автоматическая защита от перегрузок сразу же останавливает электромотор

У никель-металлогидридных аккумуляторов «эффект памяти» проявляется в меньшей степени и они более экологичны

Мощный пистолет для герметика с автоматическим сбросом давления SKIL Masters 2055 – это ‌пистолет для герметика, поставляемый в прочной сумке SKIL Masters в комплекте с двумя аккумуляторами 4,8 В, прочной несущей рамой, четырьмя заглушками и зарядной станцией. Функция переменной скорости позволяет подобрать правильный расход герметика для выполняемой работы. Автоматический сброс давления предотвращает бесполезный расход герметика. Электронное управление повышает удобство работы за счет автоматической защиты от перегрузки. Если вы случайно используете затвердевший герметик, двигатель выключается немедленно, защищая инструмент.