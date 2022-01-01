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Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
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Аккумуляторные пистолеты для герметика
    Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
    Арт. X10480439
    Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
    Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
    Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
    Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
    Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
      Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
      Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
      Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
      Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)
      Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)

      Аккумуляторный пистолет для герметика Skil MA2055 (4,8В F.015.205.5NA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X10480439

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Подходит для
      		для герметика
      Защита от капель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мощный пистолет для герметика с автоматическим сбросом давления SKIL Masters 2055 – это ‌пистолет для герметика, поставляемый в прочной сумке SKIL Masters в комплекте с двумя аккумуляторами 4,8 В, прочной несущей рамой, четырьмя заглушками и зарядной станцией. Функция переменной скорости позволяет подобрать правильный расход герметика для выполняемой работы. Автоматический сброс давления предотвращает бесполезный расход герметика. Электронное управление повышает удобство работы за счет автоматической защиты от перегрузки. Если вы случайно используете затвердевший герметик, двигатель выключается немедленно, защищая инструмент.

        Преимущества

        • Регулировка скорости позволяет подобрать правильный расход герметика для любой работы.
        • Автоматический сброс давления предотвращает бесполезный расход герметика.
        • При попадании затвердевшего герметика автоматическая защита от перегрузок сразу же останавливает электромотор
        • У никель-металлогидридных аккумуляторов «эффект памяти» проявляется в меньшей степени и они более экологичны