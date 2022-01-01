Пресс Т61275А AE&T 75т с ручным и пневмоприводом

Преимущества

Усиленная конструкция

Повышенная точность позиционирования

Возможность регулировки рабочего стола

Защита от коррозии

Долгий срок службы

Высокий уровень безопасности

Простота эксплуатации

Пресс с ручным и пневмоприводом 75 т AE&T T61275A позволяет решать широкий спектр задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Устройство оснащается современным пневмоприводом, что существенно снижает нагрузку на оператора. Для защиты от коррозии на поверхность рамы нанесено специальное покрытие.