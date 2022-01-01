Пресс Т61275А AE&T 75т с ручным и пневмоприводом
Арт. aet_1741
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|ручной пневмогидравлический
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Усилие, т
|75
- Пресс с ручным и пневмоприводом 75 т AE&T T61275A позволяет решать широкий спектр задач без внешнего источника электроэнергии. Модель используется в автомастерских и на станциях технического обслуживания. Устройство оснащается современным пневмоприводом, что существенно снижает нагрузку на оператора. Для защиты от коррозии на поверхность рамы нанесено специальное покрытие.
Преимущества
- Усиленная конструкция
- Повышенная точность позиционирования
- Возможность регулировки рабочего стола
- Защита от коррозии
- Долгий срок службы
- Высокий уровень безопасности
- Простота эксплуатации