Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220
Арт. fubag_617
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. ток заряда, А
|40
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Тип индикации
|дисплей, лампочка, стрелочная шкала
- Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220 - переносное оборудование, которое используется как в профессионально оборудованной автомастерской, так и в гараже простого автовладельца. Данное оборудование позволяет осуществлять зарядку аккумулятора или пуск двигателя, что особенно удобно в холодное время года. Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта (без потерь и нагрева). Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку аккумулятора
Преимущества
- Простота управления
- Защита от короткого замыкания
- Изолированные клеммные зажимы
- Две ступени зарядки
- Прочный корпус