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Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220
    Арт. fubag_617
    Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220

      Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_617

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. ток заряда, А
      		40
      Тип индикации
      		дисплей, лампочка, стрелочная шкала
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220 - переносное оборудование, которое используется как в профессионально оборудованной автомастерской, так и в гараже простого автовладельца. Данное оборудование позволяет осуществлять зарядку аккумулятора или пуск двигателя, что особенно удобно в холодное время года. Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта (без потерь и нагрева). Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку аккумулятора

        Преимущества

        • Простота управления
        • Защита от короткого замыкания
        • Изолированные клеммные зажимы
        • Две ступени зарядки
        • Прочный корпус