Преимущества

Простота управления

Защита от короткого замыкания

Изолированные клеммные зажимы

Две ступени зарядки

Прочный корпус

Пуско-зарядное устройство Fubag FORCE 220 - переносное оборудование, которое используется как в профессионально оборудованной автомастерской, так и в гараже простого автовладельца. Данное оборудование позволяет осуществлять зарядку аккумулятора или пуск двигателя, что особенно удобно в холодное время года. Специальные зажимы обеспечивают быстрое подключение и надежность контакта (без потерь и нагрева). Встроенная защита от перегрузки предотвращает поломку аккумулятора