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Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
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Пуско-зарядные устройства
    Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
    Арт. 715204
    Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
    Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
    Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
      Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
      Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
      Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480

      Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 715204

      Характеристики

      Производитель
      		Helvi
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Макс. ток заряда, А
      		55
      Для грузового автомобиля
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Зарядное устройство HELVI Rapid 480 99005053 обладает защитой от перегрева, что способствует надежности и долгому сроку службы. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений при механических воздействиях. Для легкости хранения кабелей в конструкции аппарата предусматривается наличие специального кармана. Система световой индикации, стрелочный амперметр и переключатель обеспечивают удобство эксплуатации.
        Длина проводов крокодилов - 2 м

        Преимущества

        • Защита от коррозии
        • Высокое качество сборки
        • Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью
        • Не требует сложного технического обслуживания