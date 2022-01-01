Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480
Арт. 715204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Макс. ток заряда, А
|55
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Для грузового автомобиля
|Да
- Зарядное устройство HELVI Rapid 480 99005053 обладает защитой от перегрева, что способствует надежности и долгому сроку службы. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений при механических воздействиях. Для легкости хранения кабелей в конструкции аппарата предусматривается наличие специального кармана. Система световой индикации, стрелочный амперметр и переключатель обеспечивают удобство эксплуатации.
Длина проводов крокодилов - 2 м
Преимущества
- Защита от коррозии
- Высокое качество сборки
- Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью
- Не требует сложного технического обслуживания