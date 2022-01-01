Пуско-зарядное устройство Helvi Rapid 480

Преимущества

Защита от коррозии

Высокое качество сборки

Внутренний предохранитель для защиты от замыкания и подключения с обратной полярностью

Не требует сложного технического обслуживания

Зарядное устройство HELVI Rapid 480 99005053 обладает защитой от перегрева, что способствует надежности и долгому сроку службы. Прочный металлический корпус защищает внутренние элементы от повреждений при механических воздействиях. Для легкости хранения кабелей в конструкции аппарата предусматривается наличие специального кармана. Система световой индикации, стрелочный амперметр и переключатель обеспечивают удобство эксплуатации.Длина проводов крокодилов - 2 м