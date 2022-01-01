Пусковое устройство Fubag DRIVE 400 (ток запуска 400А_емкость аккумулятора 10000 мАч)
Арт. fubag_611
Пусковое устройство Fubag DRIVE 400 (ток запуска 400А_емкость аккумулятора 10000 мАч)
Арт. fubag_611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для грузового автомобиля
|Нет
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Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пусковое устройство FUBAG DRIVE 400 38635 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска бензинового двигателя объемом до 3 литров и дизельного - до 2 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета или ноутбука делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Для удобства хранения и транспортировки изделие поставляется в высококачественном чехле
Преимущества
- Емкость встроенного Li-ion аккумулятора в 10000 мА/ч позволяет осуществить более 30 запусков до полного разряда
- Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов
- Компактный и стильный дизайн
- Сила пускового тока - 200 А
- Долгий срок службы
- Высокое качество комплектующих
- Светодиодный фонарь