Пусковое устройство Fubag DRIVE 400 (ток запуска 400А_емкость аккумулятора 10000 мАч)

Преимущества

Емкость встроенного Li-ion аккумулятора в 10000 мА/ч позволяет осуществить более 30 запусков до полного разряда

Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов

Компактный и стильный дизайн

Сила пускового тока - 200 А

Долгий срок службы

Высокое качество комплектующих

Светодиодный фонарь

Пусковое устройство FUBAG DRIVE 400 38635 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска бензинового двигателя объемом до 3 литров и дизельного - до 2 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета или ноутбука делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Для удобства хранения и транспортировки изделие поставляется в высококачественном чехле