Пусковое устройство Fubag DRIVE 450 (ток запуска 450А_емкость аккумулятора 12000 мАч)

Преимущества

Емкость встроенного Li-ion аккумулятора в 12000 мА/ч позволяет осуществить более 45 запусков до полного разряда

Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов

Компактный и стильный дизайн

Сила пускового тока - 220 А

Долгий срок службы

Высокое качество комплектующих

Светодиодный фонарь

Пусковое устройство FUBAG DRIVE 450 38636 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска двигателя объемом до 3.5 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета, различной аппаратуры делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Для удобства эксплуатации в темное время суток в корпус изделия встроен светодиодный фонарь