Пусковое устройство Fubag DRIVE 450 (ток запуска 450А_емкость аккумулятора 12000 мАч)
Арт. fubag_612
Пусковое устройство Fubag DRIVE 450 (ток запуска 450А_емкость аккумулятора 12000 мАч)
Арт. fubag_612
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Для грузового автомобиля
|Нет
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Предпусковая (форсированная) зарядка
|Нет
- Пусковое устройство FUBAG DRIVE 450 38636 представляет собой суперкомпактное автономное оборудование, которое служит для запуска двигателя объемом до 3.5 литров. Возможность зарядки смартфона, планшета, различной аппаратуры делает модель незаменимым помощником в походе, командировке или на рыбалке. Для удобства эксплуатации в темное время суток в корпус изделия встроен светодиодный фонарь
Преимущества
- Емкость встроенного Li-ion аккумулятора в 12000 мА/ч позволяет осуществить более 45 запусков до полного разряда
- Широкий диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 50 градусов
- Компактный и стильный дизайн
- Сила пускового тока - 220 А
- Долгий срок службы
- Высокое качество комплектующих
- Светодиодный фонарь