Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (10 секций)

Преимущества

Идеально подходит для систем с низкой температурой

Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке

Модульность: подходит для любого пространства

Высокотехнологичный продукт

3 международных патента

Высококачественная двухэтапная покраска, нанесенная методом анафореза и напыления порошковой краски, гарантирует защиту радиатора от коррозии и неизменность цвета с течением времени

100% сделано в Италии

Рабочее давление – 16 бар

Опрессовочное давление (тестирование всей продукции на 100%): 24 бар

Давление на разрыв: 60 бар

Улучшенный теплообмен, высокий тепловой поток с низким энергопотреблением

Experto разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 3-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.