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Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (10 секций)
5.0
2
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (10 секций)
    Арт. X16912757240
    5.0
    2
    Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (10 секций)

      Радиатор алюминиевый Fondital Experto A3 500/100 (10 секций)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757240
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fondital
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Вес, кг
      		10.5
      Габариты, мм
      		557x800x97
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Experto разработан на базе научно-исследовательского проекта, целью которого была оптимизация производительности радиаторов, а именно улучшения его механических и энергетических показателей. Высокая степень инноваций достигнута благодаря использованию 3-х международных патентов, которыми защищен этот инновационный радиатор. Модель Experto идеально подходит для замены старых отопительных приборов и для использования в новых низкотемпературных системах отопления.

        Преимущества

        • Идеально подходит для систем с низкой температурой
        • Наилучшее соотношение вес/теплоотдача, что гарантирует экономию расходов при транспортировке и установке
        • Модульность: подходит для любого пространства
        • Высокотехнологичный продукт
        • 3 международных патента
        • Высококачественная двухэтапная покраска, нанесенная методом анафореза и напыления порошковой краски, гарантирует защиту радиатора от коррозии и неизменность цвета с течением времени
        • 100% сделано в Италии
        • Рабочее давление – 16 бар
        • Опрессовочное давление (тестирование всей продукции на 100%): 24 бар
        • Давление на разрыв: 60 бар
        • Улучшенный теплообмен, высокий тепловой поток с низким энергопотреблением