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Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций
4.6
7
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций
    Арт. X16912757186
    4.6
    7
    Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций

      Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757186
      4.6
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Тепловая мощность, Вт
      		800
      Общий объем, л
      		2.64
      Вес, кг
      		7.27
      Габариты, мм
      		276х96х936
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевый секционный радиатор Oasis – современный отопительный прибор, отвечающий европейским и российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д.Радиатор алюминиевый Oasis 200/100 является одним из наиболее эффективных приборов отопления среди моделей этого производителя. Внутренняя отделка радиатора изготовлена из коррозионностойкого материала, а наружная покрыта специальной краской. Сам радиатор обладает небольшими габаритами, поэтому может быть установлен в помещении с малой площадью. Он обладает мощностью 800 Вт и способен нагреваться до 110⁰С. Обеспечивает быстрый обогрев помещения и долгое сохранение тепла. Выгодно купить радиатор Oasis 200/100 можно в Интернет-магазине “Бигам”.

        Преимущества

        • Высокая теплоотдача
        • Современный дизайн
        • Эргономичная конструкция
        • Стойкий к коррозии