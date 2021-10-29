Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций
Арт. X16912757186
Характеристики
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Производитель
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Тепловая мощность, Вт
|800
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Общий объем, л
|2.64
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Вес, кг
|7.27
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Габариты, мм
|276х96х936
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- Алюминиевый секционный радиатор Oasis – современный отопительный прибор, отвечающий европейским и российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д.Радиатор алюминиевый Oasis 200/100 является одним из наиболее эффективных приборов отопления среди моделей этого производителя. Внутренняя отделка радиатора изготовлена из коррозионностойкого материала, а наружная покрыта специальной краской. Сам радиатор обладает небольшими габаритами, поэтому может быть установлен в помещении с малой площадью. Он обладает мощностью 800 Вт и способен нагреваться до 110⁰С. Обеспечивает быстрый обогрев помещения и долгое сохранение тепла. Выгодно купить радиатор Oasis 200/100 можно в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Современный дизайн
- Эргономичная конструкция
- Стойкий к коррозии