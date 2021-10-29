Радиатор алюминиевый Oasis 200/100, 12 секций

Преимущества

Высокая теплоотдача

Современный дизайн

Эргономичная конструкция

Стойкий к коррозии

Алюминиевый секционный радиатор Oasis – современный отопительный прибор, отвечающий европейским и российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов, коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д.Радиатор алюминиевый Oasis 200/100 является одним из наиболее эффективных приборов отопления среди моделей этого производителя. Внутренняя отделка радиатора изготовлена из коррозионностойкого материала, а наружная покрыта специальной краской. Сам радиатор обладает небольшими габаритами, поэтому может быть установлен в помещении с малой площадью. Он обладает мощностью 800 Вт и способен нагреваться до 110⁰С. Обеспечивает быстрый обогрев помещения и долгое сохранение тепла. Выгодно купить радиатор Oasis 200/100 можно в Интернет-магазине “Бигам”.