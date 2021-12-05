Радиатор алюминиевый Oasis 500/80, 10 секций
Арт. X40013261
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Вес, кг
|8.4
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Габариты, мм
|565х80х800
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- Алюминиевый радиатор Oasis 500/80/10 4670004371329 обладает высокой теплоотдачей, что обеспечивает эффективный обогрев комнаты даже при понижении температуры теплоносителя. Установка данного прибора производится специализированными службами по монтажу.
Преимущества
- Высокая теплоотдача
- Самый современный способ изготовления - метод литья под давлением
- Повышенная коррозийная устойчивость внутренней отделки
- Возможность использования как в автономных, так и централизованных теплосетях
- Высококачественное семиэтапное покрытие прибора с нанесением специальной краски класса «А»
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Гарантия - 15 лет