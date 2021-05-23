Радиатор алюминиевый Oasis 350/80/10
Арт. X16912757153
Характеристики
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Производитель
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Тепловая мощность, Вт
|1120
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Вес, кг
|7
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Габариты, мм
|420x750x75
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Макс. рабочее давление, МПа
|1.62
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- Алюминиевый радиатор Oasis 350 это превосходный отопительный прибор, рекомендуемый для использования и в административных, и в жилых зданиях. Изготовленный по всем современным стандартам методом отливки под давлением, оснащенный защитным антикоррозийным покрытием, этот радиатор легко применять как автономно, так и в сети центрального теплоснабжения. Он выдерживает большой напор, легко монтируется, и поэтому идеален для установки в помещениях любого типа. Купить Oasis 350/80/10 стоит за европейское качество, высокую теплоотдачу и долгий срок службы.
Преимущества
- Имеет семиэтапное покрытие с нанесением специальной краски класса «А»
- Современная система контроля качества на различных этапах
- Выдерживает высокое давление в системе
- Отвечает европейским и российским стандартам
- Просто устанавливается
- Долговечен
- Универсален
Комплектация
- Радиатор
- Паспорт
- Гарантийный талон
- Упаковка