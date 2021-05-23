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Радиатор алюминиевый Oasis 350/80/10
4.2
6
Найти аналог
Алюминиевые радиаторы отопления
    Радиатор алюминиевый Oasis 350/80/10
    Арт. X16912757153
    4.2
    6
    Радиатор алюминиевый Oasis 350/80/10

      Радиатор алюминиевый Oasis 350/80/10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16912757153
      4.2
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Тепловая мощность, Вт
      		1120
      Вес, кг
      		7
      Габариты, мм
      		420x750x75
      Макс. рабочее давление, МПа
      		1.62
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алюминиевый радиатор Oasis 350 это превосходный отопительный прибор, рекомендуемый для использования и в административных, и в жилых зданиях. Изготовленный по всем современным стандартам методом отливки под давлением, оснащенный защитным антикоррозийным покрытием, этот радиатор легко применять как автономно, так и в сети центрального теплоснабжения. Он выдерживает большой напор, легко монтируется, и поэтому идеален для установки в помещениях любого типа. Купить Oasis 350/80/10 стоит за европейское качество, высокую теплоотдачу и долгий срок службы.

        Преимущества

        • Имеет семиэтапное покрытие с нанесением специальной краски класса «А»
        • Современная система контроля качества на различных этапах
        • Выдерживает высокое давление в системе
        • Отвечает европейским и российским стандартам
        • Просто устанавливается
        • Долговечен
        • Универсален

        Комплектация

        • Радиатор
        • Паспорт
        • Гарантийный талон
        • Упаковка