Радиатор алюминиевый Oasis 350/80/10

Алюминиевый радиатор Oasis 350 это превосходный отопительный прибор, рекомендуемый для использования и в административных, и в жилых зданиях. Изготовленный по всем современным стандартам методом отливки под давлением, оснащенный защитным антикоррозийным покрытием, этот радиатор легко применять как автономно, так и в сети центрального теплоснабжения. Он выдерживает большой напор, легко монтируется, и поэтому идеален для установки в помещениях любого типа. Купить Oasis 350/80/10 стоит за европейское качество, высокую теплоотдачу и долгий срок службы.

Преимущества

Имеет семиэтапное покрытие с нанесением специальной краски класса «А»

Современная система контроля качества на различных этапах

Выдерживает высокое давление в системе

Отвечает европейским и российским стандартам

Просто устанавливается

Долговечен

Универсален

Комплектация