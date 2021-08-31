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Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
5.0
1
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Радиаторы отопления биметаллические
    Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
    Арт. X16912757125
    5.0
    1
    Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
    Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
    Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
      Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
      Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций
      Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций

      Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16912757125
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Konner
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Общий объем, л
      		1.5
      Вес, кг
      		14
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет). Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000. Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании. Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.