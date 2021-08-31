Радиатор биметаллический Konner 350/80 10 секций

Радиаторы Konner адаптированы к российским условиям эксплуатации систем отопления и зарекомендовали себя на Российском строительном рынке как надежные и качественные радиаторы (продажа радиаторов более 10 лет). Качество отопительных радиаторов Konner гарантировано сертификатами СанРос, протоколами испытаний, международными сертификатами ISO 90001-2000. Радиатор изготовлен по международным стандартам качества производства (сертификат ISO 9001). Требуемый уровень качества сырья и производимой продукции контролируется на всех этапах производства представителями нашей компании. Вся продукция KONNER проходит регулярную сертификацию на соответствие европейским и российским стандартам качества, имеет гарантию качества сроком на 5 лет.