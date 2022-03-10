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Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей
5.0
1
4 520 ₽
Резаки
  • Персональная скидка
Пропановый резак Донмет РГР-300П
Арт. 70622
5.0
1
Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей
Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей
Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей
  • Персональная скидка
Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей
Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей
Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей

Пропановый резак Донмет РГР-300П

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4 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. 70622
5.0
1

Характеристики

Производитель
Донмет
Страна производства
Украина
Родина бренда
Украина
Класс товара
профессиональный
Угол наклона головной части резака, град
90
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 520 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Резак Р3 Донмет используется для ручной резки стальных сплавов, преимущественно углеродистой и низколегированной стали. Способен разрезать заготовки толщиной до 30 см. Резак имеет эргономичную форму, обладает небольшим весом, благодаря чему прост и удобен в эксплуатации. Характеризуется стойкостью к обратным ударам, прочностью. Применяется с газовым рукавом, имеющий внутренний диаметр 9 мм. Особая конструкция смесителя делает резак безопасным в применении. Смазка вентильного механизма не вступает в реакцию с кислородом, что дает прибору дополнительную стойкость к износу. Купить резак Донмет можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

    Преимущества резака ДОНМЕТ 300П:

    • Легко режет сталь толщиной до 300 мм;
    • Стойкий к обратным ударам;
    • Ударопрочный;
    • Благодаря своей конструкции – безопасный в применении.

    Комплектация:

    • Резак;
    • Мундштук № 3 (30-50мм);
    • Мундштук № 4 (50-100мм);
    • Мундштук № 5 (100-200мм);
    • Упаковка.