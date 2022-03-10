Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей

Резак Р3 Донмет используется для ручной резки стальных сплавов, преимущественно углеродистой и низколегированной стали. Способен разрезать заготовки толщиной до 30 см. Резак имеет эргономичную форму, обладает небольшим весом, благодаря чему прост и удобен в эксплуатации. Характеризуется стойкостью к обратным ударам, прочностью. Применяется с газовым рукавом, имеющий внутренний диаметр 9 мм. Особая конструкция смесителя делает резак безопасным в применении. Смазка вентильного механизма не вступает в реакцию с кислородом, что дает прибору дополнительную стойкость к износу. Купить резак Донмет можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.

Преимущества резака ДОНМЕТ 300П:

Легко режет сталь толщиной до 300 мм;

Стойкий к обратным ударам;

Ударопрочный;

Благодаря своей конструкции – безопасный в применении.

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