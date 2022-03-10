Пропановый сварочный резак Донмет РГР-300П, для резки сталей

- Персональная скидка
Пропановый резак Донмет РГР-300П
Арт. 70622
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Украина
|
Родина бренда
|Украина
|
Класс товара
|профессиональный
|
Угол наклона головной части резака, град
|90
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
Резак Р3 Донмет используется для ручной резки стальных сплавов, преимущественно углеродистой и низколегированной стали. Способен разрезать заготовки толщиной до 30 см. Резак имеет эргономичную форму, обладает небольшим весом, благодаря чему прост и удобен в эксплуатации. Характеризуется стойкостью к обратным ударам, прочностью. Применяется с газовым рукавом, имеющий внутренний диаметр 9 мм. Особая конструкция смесителя делает резак безопасным в применении. Смазка вентильного механизма не вступает в реакцию с кислородом, что дает прибору дополнительную стойкость к износу. Купить резак Донмет можно с доставкой в Интернет-магазине “Бигам”.
Преимущества резака ДОНМЕТ 300П:
- Легко режет сталь толщиной до 300 мм;
- Стойкий к обратным ударам;
- Ударопрочный;
- Благодаря своей конструкции – безопасный в применении.
Комплектация:
- Резак;
- Мундштук № 3 (30-50мм);
- Мундштук № 4 (50-100мм);
- Мундштук № 5 (100-200мм);
- Упаковка.