Ручка для валика Korvus, 250 мм
Арт. Х153710881
Характеристики
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Производитель
|Korvus
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип комплектующего
|ручка для валика
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Вес, кг
|0.1
- Применяется для работы с валиками посадочным диаметром 8 мм. Рекомендуется использовать со стандартными стержнями конической формы для выполнения работ на высоко расположенных поверхностях. Ручка инструмента произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму.
Преимущества
- Надежность
- Долговечность