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Ручка для валика Korvus, 250 мм
5.0
2
130 ₽
Ручки для валиков (бюгели)
    Ручка для валика Korvus, 250 мм
    Арт. Х153710881
    5.0
    2
    Ручка для валика Korvus, 250 мм

      Ручка для валика Korvus, 250 мм

      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х153710881
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Korvus
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип комплектующего
      		ручка для валика
      Вес, кг
      		0.1
      Все характеристики
      130 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Применяется для работы с валиками посадочным диаметром 8 мм. Рекомендуется использовать со стандартными стержнями конической формы для выполнения работ на высоко расположенных поверхностях. Ручка инструмента произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму.

        Преимущества

        • Надежность
        • Долговечность