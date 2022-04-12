Ручка для валика Korvus, 250 мм

Преимущества

Надежность

Долговечность

Применяется для работы с валиками посадочным диаметром 8 мм. Рекомендуется использовать со стандартными стержнями конической формы для выполнения работ на высоко расположенных поверхностях. Ручка инструмента произведена из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму.