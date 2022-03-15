Ручка для валика Зубр 05680-24 (240 мм)

Ручка для валиков "СТАНДАРТ" Зубр 05683-24 применяется совместно с малярными валиками при проведении отделочных работ. Рукоятка выполнена из высокопрочного пластика. Стержень ручки оцинкован, что обеспечивает защиту от коррозии. Возможно использование со стандартными телескопическими стержнями конической формы (с фиксатором и без фиксатора).

Преимущества