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Рукавицы х/б с ПВХ наладонником (пара)
4.5
2
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Рукавицы рабочие
    Рукавицы х/б с ПВХ наладонником (пара)
    Арт. Х15134
    4.5
    2
    Рукавицы х/б с ПВХ наладонником (пара)

      Рукавицы х/б с ПВХ наладонником (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х15134
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие рукавицы
      Назначение
      		от порезов и проколов, для монтажных работ, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Применяются для защиты рук от значительныхи стирающих нагрузок, а также порезов, проколов и иных механических воздействий при строительных работах.

        Преимущества

        • Наладонник с точечным ПВХ-напылением предотвращает скольжение удерживаемых предметов, снижая утомляемость и создавая удобство при работе