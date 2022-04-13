Рукавицы х/б с ПВХ наладонником (пара)

Преимущества

Наладонник с точечным ПВХ-напылением предотвращает скольжение удерживаемых предметов, снижая утомляемость и создавая удобство при работе

Применяются для защиты рук от значительныхи стирающих нагрузок, а также порезов, проколов и иных механических воздействий при строительных работах.