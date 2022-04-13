Рукавицы х/б с ПВХ наладонником (пара)
Арт. Х15134
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|рабочие рукавицы
|
Назначение
|от порезов и проколов, для монтажных работ, строительные, хозяйственные
- Применяются для защиты рук от значительныхи стирающих нагрузок, а также порезов, проколов и иных механических воздействий при строительных работах.
Преимущества
- Наладонник с точечным ПВХ-напылением предотвращает скольжение удерживаемых предметов, снижая утомляемость и создавая удобство при работе