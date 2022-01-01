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Саморезы Партнер ГД ФАС 0 8679 41, 3.5х35 мм, 200 шт.
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Саморезы по гипсокартону
    Саморезы Партнер ГД ФАС 0 8679 41, 3.5х35 мм, 200 шт.
    Арт. О00000031950
    Саморезы Партнер ГД ФАС 0 8679 41, 3.5х35 мм, 200 шт.

      Саморезы Партнер ГД ФАС 0 8679 41, 3.5х35 мм, 200 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000031950

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		41
      Диаметр, мм
      		3.8
      Материал
      		углеродистая сталь
      Шлиц
      		PZ2
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления, например: гипсокартона, реек для обрешетки, соединения деревянных деталей и др. Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и редкую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии. Саморезы имеют полную резьбу. Фактическая длина может отличатся от заявленной +/ – 1 мм.