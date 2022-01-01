Саморезы Партнер ГД ФАС 0 8679 41, 3.5х35 мм, 200 шт.

Предназначены для крепления материалов и легких конструкций к деревянным основаниям без предварительного сверления, например: гипсокартона, реек для обрешетки, соединения деревянных деталей и др. Саморезы имеют потайную головку с крестообразным шлицем PH2, острый наконечник и редкую резьбу. Производятся из углеродистой стали с последующим оксидированием для защиты от коррозии. Саморезы имеют полную резьбу. Фактическая длина может отличатся от заявленной +/ – 1 мм.