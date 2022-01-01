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Саморезы Партнер ГД ФАС 8680 200 41, 3.5х45, 200 шт.
196 ₽
Саморезы по гипсокартону
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8680 200 41, 3.5х45, 200 шт.
    Арт. О00000032614
    Саморезы Партнер ГД ФАС 8680 200 41, 3.5х45, 200 шт.

      Саморезы Партнер ГД ФАС 8680 200 41, 3.5х45, 200 шт.

      196 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032614

      Характеристики

      Производитель
      		Партнер
      Длина, мм
      		45
      Диаметр, мм
      		3.5
      Шлиц
      		PH2
      Количество, шт
      		200
      Все характеристики
      196 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шуруп саморез для гипсокартона SF (по гипсу), остроконечный, резьба плотная двухзаходная, шлиц Ph2. Потайная головка специальной формы для гипсокартона. Шурупы SF рекомендуется использовать для крепления гипсокартонных плит к металлическим каркасам толщиной до 0,9 мм без предварительного сверления и толщиной до 4 мм с предварительным сверлением.