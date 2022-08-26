Шина Unisaw Professional Quality 20", 0.325", 1,5, комплект
Арт. 1128417
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина шины, дюйм
|20
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Длина шины, см
|50.8
- Ламинированная пильная шина Unisaw Professional Quality - изготовлена из легированной стали, отличается высокой прочностью и стойкостью к износу.
Преимущества
- Сварка двух частей шины осуществляется по особой технологии. Износ паза минимален даже при интенсивных условиях работы
- Носовая звездочка оснащается подшипником