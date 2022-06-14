Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
Арт. X16910801137
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.79
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Габариты, мм
|390х420х190
- Аквафор Осмо 50 исп. 5 эффективно умягчает воду и борется с бактериями. Свободно используйте чистую воду для питья, кулинарии, детского питания и домашней бытовой техники. Морион полностью удаляет из воды соли жесткости, а значит обеспечит долгий срок службы кофе-машине, чайнику, мультиварке, утюгу и отпаривателю. Увлажнитель воздуха перестанет покрывать мебель белым налетом. Аквафор Осмо 50 исп. 5 содержит накопительный бак около 12 литров и угольный постфильтр.
Преимущества
- Ультратонкая фильтрация
- В комплектацию водоочистителя Аквафор ОСМО 50 исп. 5 входит накопительный бак объемом около 10 литров
- Надежная защита от бактерий
- Эффективное снижение жесткости воды
- Водоочиститель задерживает все вредные примеси, полностью удаляя бактерии, вирусы, соли жесткости, нитраты, нитриты и механические примеси размером до 0,0005 микрон
- Уникальная полупроницаемая мембрана и инновационная разработка сорбционных модулей, изготовленных по технологии карбонблок
- В комплектацию входит отдельный кран для чистой воды
- Для работы системы требуется давление воды не менее 3 атмосфер
- Данный фильтр предназначен для воды с большим содержанием механических примесей
- Входящий в комплект угольный постфильтр делает воду прозрачной и вкусной