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Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
5.0
3
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Фильтры с обратным осмосом
    Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
    Арт. X16910801137
    5.0
    3
    Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
    Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
    Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
      Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
      Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50
      Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50

      Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16910801137
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Аквафор
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.79
      Габариты, мм
      		390х420х190
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аквафор Осмо 50 исп. 5 эффективно умягчает воду и борется с бактериями. Свободно используйте чистую воду для питья, кулинарии, детского питания и домашней бытовой техники. Морион полностью удаляет из воды соли жесткости, а значит обеспечит долгий срок службы кофе-машине, чайнику, мультиварке, утюгу и отпаривателю. Увлажнитель воздуха перестанет покрывать мебель белым налетом. Аквафор Осмо 50 исп. 5 содержит накопительный бак около 12 литров и угольный постфильтр.  

        Преимущества

        • Ультратонкая фильтрация
        • В комплектацию водоочистителя Аквафор ОСМО 50 исп. 5 входит накопительный бак объемом около 10 литров
        • Надежная защита от бактерий
        • Эффективное снижение жесткости воды
        • Водоочиститель задерживает все вредные примеси, полностью удаляя бактерии, вирусы, соли жесткости, нитраты, нитриты и механические примеси размером до 0,0005 микрон
        • Уникальная полупроницаемая мембрана и инновационная разработка сорбционных модулей, изготовленных по технологии карбонблок
        • В комплектацию входит отдельный кран для чистой воды
        • Для работы системы требуется давление воды не менее 3 атмосфер
        • Данный фильтр предназначен для воды с большим содержанием механических примесей
        • Входящий в комплект угольный постфильтр делает воду прозрачной и вкусной