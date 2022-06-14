Фильтр под мойку Аквафор OCMO-50

Преимущества

Ультратонкая фильтрация

В комплектацию водоочистителя Аквафор ОСМО 50 исп. 5 входит накопительный бак объемом около 10 литров

Надежная защита от бактерий

Эффективное снижение жесткости воды

Водоочиститель задерживает все вредные примеси, полностью удаляя бактерии, вирусы, соли жесткости, нитраты, нитриты и механические примеси размером до 0,0005 микрон

Уникальная полупроницаемая мембрана и инновационная разработка сорбционных модулей, изготовленных по технологии карбонблок

В комплектацию входит отдельный кран для чистой воды

Для работы системы требуется давление воды не менее 3 атмосфер

Данный фильтр предназначен для воды с большим содержанием механических примесей

Входящий в комплект угольный постфильтр делает воду прозрачной и вкусной

Аквафор Осмо 50 исп. 5 эффективно умягчает воду и борется с бактериями. Свободно используйте чистую воду для питья, кулинарии, детского питания и домашней бытовой техники. Морион полностью удаляет из воды соли жесткости, а значит обеспечит долгий срок службы кофе-машине, чайнику, мультиварке, утюгу и отпаривателю. Увлажнитель воздуха перестанет покрывать мебель белым налетом. Аквафор Осмо 50 исп. 5 содержит накопительный бак около 12 литров и угольный постфильтр.