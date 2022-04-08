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Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
5.0
2
Найти аналог
Погружные насосы для колодцев и скважин
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
    Арт. X1694657
    5.0
    2
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
    Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
      Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
      Скважинный насос Grundfos SQ 2-85

      Скважинный насос Grundfos SQ 2-85

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1694657
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Частота, Гц
      		50
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		без частотного регулирования
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скважинный насос Grundfos SQ 2-85 96510201 - аппарат из нержавеющей стали с электродвигателем M3. Высокий КПД насосу обеспечивает гидравлическая конструкция из полиамида, армированного стекловолокном. Насос может перекачивать загрязненные грунтовые воды с содержанием песка не более 50 м/г3, так как "плавающие" рабочие колеса выполнены из износостойких материалов - карбида вольфрама/керамики. Аппарат оснащен верхним упорным подшипником, который предотвращает всплытие рабочего колеса.

        Преимущества

        • Высокое качество - все высоконагруженные узлы насоса выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов
        • Фильтр на всасывании - защитит от содержащихся в воде крупных посторонних включений
        • Комфорт - обеспечивает система Pcut-out, которая автоматически отключает насос в случае отсутствия воды в скважине
        • Система плавного пуска - снижает износ двигателя
        • Встроенная защита электродвигателя - позволяет работать при перепадах напряжения