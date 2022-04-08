Преимущества

Высокое качество - все высоконагруженные узлы насоса выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов

Фильтр на всасывании - защитит от содержащихся в воде крупных посторонних включений

Комфорт - обеспечивает система Pcut-out, которая автоматически отключает насос в случае отсутствия воды в скважине

Система плавного пуска - снижает износ двигателя

Встроенная защита электродвигателя - позволяет работать при перепадах напряжения

Скважинный насос Grundfos SQ 2-85 96510201 - аппарат из нержавеющей стали с электродвигателем M3. Высокий КПД насосу обеспечивает гидравлическая конструкция из полиамида, армированного стекловолокном. Насос может перекачивать загрязненные грунтовые воды с содержанием песка не более 50 м/г, так как "плавающие" рабочие колеса выполнены из износостойких материалов - карбида вольфрама/керамики. Аппарат оснащен верхним упорным подшипником, который предотвращает всплытие рабочего колеса.