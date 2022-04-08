Скважинный насос Grundfos SQ 2-85
Арт. X1694657
Характеристики
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Производитель
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Частота, Гц
|50
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|без частотного регулирования
- Скважинный насос Grundfos SQ 2-85 96510201 - аппарат из нержавеющей стали с электродвигателем M3. Высокий КПД насосу обеспечивает гидравлическая конструкция из полиамида, армированного стекловолокном. Насос может перекачивать загрязненные грунтовые воды с содержанием песка не более 50 м/г3, так как "плавающие" рабочие колеса выполнены из износостойких материалов - карбида вольфрама/керамики. Аппарат оснащен верхним упорным подшипником, который предотвращает всплытие рабочего колеса.
Преимущества
- Высокое качество - все высоконагруженные узлы насоса выполнены из нержавеющей стали и композитных материалов
- Фильтр на всасывании - защитит от содержащихся в воде крупных посторонних включений
- Комфорт - обеспечивает система Pcut-out, которая автоматически отключает насос в случае отсутствия воды в скважине
- Система плавного пуска - снижает износ двигателя
- Встроенная защита электродвигателя - позволяет работать при перепадах напряжения